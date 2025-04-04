Депутат Мособлдумы Николай Черкасов провел прием в Щелкове

В городском округе Щелково состоялся прием жителей с участием депутата Московской областной Думы Николая Черкасова и депутатов местного совета депутатов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно со специалистом Управления по дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Щелково Ильей Сачковым депутаты рассмотрели непростую ситуацию с автомобильным проездом вдоль дома д. 9 в поселке Краснознаменский.

«Выслушали доводы всех сторон. На сегодняшний день принято решение об отсыпке дороги инертными материалами. На май–июнь запланировали выездное мероприятие с привлечением всех заинтересованных сторон: жителей, сотрудников отделов по земельным отношениям и дорожного хозяйства Администрации», — поделился депутат Московской областной Думы Николай Черкасов.

Группа жителей дома № 6 по улице Сосновая в д. Медвежьи Озера выразила несогласие с организацией дорожного движения по их улице. Депутат Владимир Субботин объяснил, что стихийная дорога будет поставлена на временный учет, а проезд вдоль домов по ул. Сосновая будет ограничен для транзита — открыт только для экстренных служб. Это решение направлено на повышение безопасности и комфорта жителей.

Инициативная группа жителей домов по ул. Заречная обратилась за содействием в организации площадки для выгула собак. Муниципальный депутат Алексей Рыжов сообщил, что в настоящее время идет уборка строительного мусора и формирование территории на месте снесенных ветхих строений, где планируется разместить площадку.

Все озвученные вопросы были взяты на контроль. Депутаты заверили жителей в оперативном рассмотрении и решении поднятых проблем. Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.