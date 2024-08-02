Депутат Мособлдумы Маликов: пожары наносят значительный вред всему обществу

«Из года в год в летний период встает острая проблема с пожарами. Конечно, есть ряд регионов, где эта опасность сохраняется на долгие года. Проблема с пожарами актуальная, встает вопрос в части размеров территорий, которые охвачены огнем. Если мы рассматриваем всю Россию, то лидерами у нас остаются Дальний Восток, Сибирь, Забайкалье», — сказал Маликов.

По его словам, если рассматривать статистику, то за первое полугодие 2024 года число пожаров в России снизилось на 16% (всего 174 тыс. 382 возгорания). МЧС РФ зарегистрировало материальный ущерб в размере 9 млрд рублей. Поэтому очевидно, что пожары наносят значительный ущерб и удар по бюджету государства, региона и муниципалитета.

Как добавил парламентарий, при анализе данных МЧС становится понятно, что большинство пожаров (порядка 80%) происходят из-за человеческой халатности при обращении с огнем.

«Стоит не забывать, что пожары приводят к печальным последствиям, которые отражаются на экономическом и социальном благосостоянии, окружающей среде и экологии, исчезают целые населенные пункты, города, гибнут жители, в то же время исчезают природные заповедники, гибнут его обитатели», — подчеркнул депутат.

Он уточнил, что, с другой стороны, если рассматривать природные лесные пожары, то это часть эволюционного процесса экосистемы, который не представляет собой острой опасности. Но в то же время природный пожар может перерасти в глобальную катастрофу. Пострадавшая от огня земля не сможет восстановить свои природные свойства.

«Естественно, есть огромное количество программ по борьбе с лесными пожарами. Но тут опять же должно быть взаимодействие бизнеса и власти: внедрение государственно-частного партнерства по организации работ по устранению и ликвидации лесных пожаров», — заключил Маликов.