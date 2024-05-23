Депутат Мособлдумы Барсуков выступил на 85-м заседании регионального парламента

Председатель Комитета по местному самоуправления Мособлдумы Владимир Барсуков в четверг выступил на 85-м заседании Мособлдумы с докладом по проекту закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О муниципальных выборах». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Проект закона разработан комитетом по местному самоуправлению в целях приведения положений законодательства Московской области о муниципальных выборах в соответствие с федеральным.

Законопроектом предлагается:

1) установить, что на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктом местности, участковая избирательная комиссия может формироваться из числа военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий.

2) ввести положения устанавливающие, что в случае появления у зарегистрированного кандидата судимости, он обязан не позднее 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем появления судимости, представить в соответствующую избирательную комиссию сведения об указанной судимости в письменной форме.

В период работы над законопроектом изменено его наименование на «О внесении изменений в некоторые законы Московской области в сфере законодательства о выборах и референдумах» в связи с тем, что 15 мая вступил в силу федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основные изменения:

1) иностранные (международные) наблюдатели не допускаются на муниципальные выборы и референдумы;

2) иностранным агентам, а также лицам, которые включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации запрещается быть наблюдателями, доверенными лицами и уполномоченными представителями кандидатов, избирательных объединений;

4) изменяется срок подачи заявок на аккредитацию представителей СМИ. Подача заявок осуществляется за 7 дней до дня голосования, ранее было — за три дня.

5) закрепляется требование к кандидатам о прекращении статуса иностранного агента. Кандидат, который на момент выдвижения являлся иностранным агентом, обязан представить в избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, также уведомление Минюста России об исключении его из реестра иностранных агентов либо соответствующее решение суда. Неисполнение указанного требования предусматривается в качестве основания для отказа в регистрации кандидата или исключения кандидата из заверенного списка кандидатов.

Соответствующие изменения предлагается внести в Законы Московской области № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и № 148/2003-ОЗ «О местном референдуме в Московской области».

На заседании Мособлдумы предложенный законопроект был одобрен и принят в целом.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.