Депутат Мособлдумы Барсуков принял участие в акции «Диктант Победы»

Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков принял участие в патриотической акции «Диктант Победы», которая состоялась в Серебряно-Прудской средней общеобразовательной школе имени маршала В. И. Чуйкова. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Диктант Победы» — это всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Парламентарий Владимир Барсуков выступил с речью перед учениками 9 класса.

«Диктант Победы является значимым мероприятием. Его главная задача — сохранить связь поколений, историческую память, защитить правду о Великой Отечественной войне. Оба моих деда были участниками Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы, и я до сих пор помню все, что они рассказывали о трагических событиях тех лет. Нужно приложить максимум усилий, чтобы и современное поколение знало подлинную историю нашей страны. У нации, которая не помнит своего прошлого, нет ни настоящего, ни будущего. Именно поэтому необходимо бережно хранить воспоминания о Великой Отечественной войне, передавать их своим детям, внукам с чувством глубокой благодарности», — сказал Барсуков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.