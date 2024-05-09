Депутат Мособлдумы Барсуков поздравил ветерана и труженицу тыла с Днем Победы

«Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать „спасибо“ за этот подвиг. Очень хочется, чтобы молодое поколение чтило и уважало этот важный день и героизм людей, отдавших свои жизни за наше будущее. В этот день слов не хватает, эмоции переполняют, а сердце сжимается при упоминании о тех великих событиях! Хочется пожелать Александру Григорьевичу и Лидии Андреевне крепкого здоровья, долгих лет жизни и светлого спокойного неба над головой! С Днем Победы!» — сказал Владимир Барсуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.