Команда семейного центра Егорьевска стала победителем турнира по футболу в Сочи

Команда «Спарта» из семейного центра «Преображение» Егорьевска стала победителем на Всероссийском турнире по футболу. Ежегодный турнир Всероссийских соревнований по футболу проходит в Сочи, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

На просторах Сириуса воспитанники семейного центра «Преображение» (команда «Спарта») заняли первое место среди 16 команд из разных регионов России.

«Участие в таких соревнованиях позволяет ребятам из социальных учреждений проявить свой талант и получить признание за свои достижения. Кроме того, это помогает им социализироваться, находить новых друзей и получать ценный опыт работы в команде», — сказал заместитель директора семейного центра «Преображение» Олег Орешкин.

На протяжении всех тренировок к участию в соревнованиях ребята регулярно следили за своим здоровьем и питанием, а также учились работать в команде.

«Когда стоишь на поле перед тысячами зрителей, слышишь рев трибун, чувствуешь поддержку своих близких и друзей, то понимаешь, что нет ничего невозможного. В такие моменты ты готов отдать все силы ради победы своей команды», — рассказал капитан команды «Спарта» Никита Гусев.

Главный приз — поездка в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо» с проживанием в отеле «Сочи Парк». В течение 11 дней победители турнира «Будущее зависит от тебя» будут проходить обучение по методике легендарного российского клуба.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.