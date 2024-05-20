«Динамо-Электросталь» стала обладателем Кубка РФ по хоккею на траве среди женщин

Спортсменки подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» завоевали золотые медали Кубка России по хоккею на траве среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Подмосковные хоккеистки на групповом этапе Кубка страны одолели сборную Свердловской области со счетом 13:0 и московскую команду «Восток» со счетом 3:1. В игре за выход в финал «Динамо-Электросталь» с минимальным преимуществом выиграло у ХК «Минск» со счетом 2:1.

​В встрече за главный трофей турнира команде из Московской области противостояли хозяйки соревнований — «Ак Барс-Динамо». В основное время выявить победителя так и не удалось, обе команды забросили по два мяча. Лишь серия послематчевых буллитов определила обладателя Кубка России 2024 года. Три удачных взятия ворот обеспечили электростальскому «Динамо» победу в соревнованиях.

​Лучшим игроком турнира была признана подмосковная хоккеистка Светлана Арусия, забросившая один из мячей в финальном противостоянии с «Ак Барс-Динамо». Также приз лучшему полузащитнику соревнований был вручен Алине Халимовой из «Динамо-Электросталь».

​Неделей ранее «Динамо-Электросталь» завоевало четвертый подряд Суперкубок России по хоккею на траве. В предыдущем сезоне подмосковный коллектив выиграл чемпионат России по индорхоккею, чемпионат России по хоккею на траве, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны по данному виду спорта.

Кубок России по хоккею на траве среди женских команд прошел с 12 по 17 мая в Казани.

Турнир состоялся в соответствии с с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.