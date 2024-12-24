Депутат Марков прокомментировал фетву о многоженстве в России

Депутат Госдумы V созыва Сергей Марков мастерски разобрал фетву о многоженстве. Политолог ясно и доступно объяснил, почему эта практика неприемлема в России, сообщает «Царьград» .

В своей статье Марков привел ссылки на Коран. Он отметил, хотя многоженство было разрешено Пророком Мухаммедом, оно не является обязательным для каждого мусульманина, особенно, если существуют обстоятельства, которые этому противоречат.

«А закон, запрещающий многоженство, — как раз такое обстоятельство. Так считает Генпрокуратура. Есть кто против?!» — отметил депутат.

Ранее ДУМ, по итогам заседания улемов (ученых-богословов), выпустило фетву (решение), разрешающую мусульманам РФ вступать в полигамные браки, позволяя иметь до четырех жен. В своем заявлении богословы акцентировали внимание на том, что подобные браки не будут признаны с точки зрения законодательства.

Среди населения началась бурная реакция в интернете. Действительно, было бы странно, если бы в православной России допустили многоженство, в то время как в мусульманской Турции это уголовно наказуемо.

Генпрокуратура внесла ясность в ситуацию своим официальным заявлением: «Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман России от 17.12.2024 „Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России“ противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев выразил благодарность контрольному органу за оперативность.

Заслуженный адвокат и член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов пояснил, что все россияне, а также иностранцы, должны следовать законам страны, независимо от религиозной принадлежности. Согласно Конституции и Семейному кодексу (статья 14), брак не может быть зарегистрирован, если кто-то из вступающих в брак уже состоит в другом зарегистрированном браке. Поэтому решение Генпрокуратуры о запрете многоженства основано на действующих федеральных законах, соблюдение которых обязательно для всех граждан России, заключил эксперт.