Депутат Маликов: запрет регистрации детей в соцсетях пока технически невозможен

Механизм регистрации детей в социальных сетях проработан не до конца, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

В России предложили запретить пользоваться социальными сетями детям до 14 лет. С таким предложением обратились общественники в адрес правительства РФ, верхней и нижней палаты Федерального собрания.

По словам депутата, подобные ограничения могут вызвать еще больший всплеск пользоваться социальными сетями. Кроме того, сам механизм исполнения данной инициативы пока технички невозможен.

«Данная инициатива не нова. Она неоднократно озвучивалась общественностью. Есть огромное количество мессенджеров, которые не входят в юрисдикцию Российской Федерации, а значит нет прямой возможности повлиять на действия администраторов сети», - объяснил свою позицию парламентарий.

Маликов также отметил, что не во всех семьях принято давать ребенку пользоваться телефоном и интернетом.

«Случай конкретный. У кого-то из детей есть телефон, подключен специальный детский тариф, у кого-то в семьях нет у детей телефонов, они пользуются устройствами своих родителей. Все индивидуально. Но вопрос в механизме исполнения данной нормы остается открытым», - заключил Маликов.