Депутат Маликов: блогеры должны соблюдать букву закона

С 1 ноября публичные каналы с более чем 10 тыс. подписчиков обязали регистрировать страницы в соцсетях через портал «Госуслуги». Такая мера позволит контролировать анонимных пользователей, развязывающих преступность в интернете, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Однако некоторые блогеры столкнулись с проблемой — портал «Госуслуги» не дает возможности зарегистрировать интернет-каналы в социальных сетях Instagram*, Facebook*, и X.

«Блогерам не стоит обольщаться и радоваться из-за отсутствия возможности внести свои данные по запрещенным социальным сетям. Принятый закон распространяется на все интернет-ресурсы», — заявил Маликов.

По словам парламентария, блогеры должны сотрудничать с властью и давать возможность пресекать интернет-мошенничество. К тому же зарегистрированные страницы будут отмечены специальным знаком, что говорит о добросовестности держателя канала.

«Анонимность интернета привела к всплеску мошенничества посредством социальных сетей. Как правило, найти преступников получается крайне сложно. Новые правила помогут контролировать происходящее в социальных сетях. Граждане должны чувствовать безопасность, находясь в интернет-пространстве. И неважно, запрещенные это социальные сети или нет», — подытожил Маликов.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организаций и запрещенной в РФ.