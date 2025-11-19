Депутат Линара Самединова провела встречу с патриотическим клубом в Павловском Посаде

Депутат Московской областной думы Линара Самединова встретилась с членами патриотического клуба на базе Дворца культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде. На встрече обсудили вопросы сохранения исторической памяти и поддержки краеведческих инициатив, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе рабочей встречи Линара Самединова, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, пообщалась с активистами патриотического клуба, среди которых были представители старшего поколения и руководитель клуба Надежда Ларина. Участники обсудили основные направления работы: увековечение памяти бойцов Великой Отечественной войны, восстановление семейных историй, уточнение списков погибших для мемориала и подготовку краеведческих изданий.

Особое внимание уделили необходимости внесения недостающих фамилий на обелиск и систематизации архивных материалов. На встрече выступила Земфира Матяшева, участница блокады Ленинграда, которая прочитала собственные стихи. Ее выступление стало трогательным моментом мероприятия.

Линара Самединова выразила благодарность активистам за их труд и подчеркнула значимость подобных инициатив для сохранения исторической памяти. В завершение встречи депутат вручила членам клуба памятные теплые пледы, изготовленные в рамках проекта «Помнить каждого», приуроченного к 80-й годовщине Победы.

