Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал, что День Воздушно-десантных войск (ВДВ) объединяет действующих военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто гордится героическим прошлым и настоящим «крылатой пехоты», сообщает RT .

«Воздушно-десантные войска — это элита российской армии, символ мужества, отваги и верности долгу. История ВДВ началась в 1930 году с первого массового десантирования под Воронежем», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что с тех пор десантники демонстрировали отвагу и самоотверженность в самых тяжелых условиях — на полях сражений Великой Отечественной войны, в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках.

Иванов добавил, что ежегодно в День ВДВ проходят масштабные мероприятия: парады, встречи ветеранов и народные гуляния.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. Глава государства отметил, что современное поколение солдат и офицеров бережет и приумножает ратные традиции ВДВ, а еще сражается за правду на СВО.