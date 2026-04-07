Депутат Химок передала детям онкодиспансера «Коробку храбрости»

Благотворительная акция прошла в детском отделении Московского областного онкологического диспансера. Юным пациентам передали игрушки, книги и другие подарки, которые помогают детям легче переносить лечение и чувствовать поддержку.

Инициатива стала ежегодной традицией. Сторонники и активисты партии «Единая Россия» собирают «Коробки храбрости» для детей, проходящих лечение в больницах и хосписах по всей стране. В Химках к проекту присоединились три корпуса дошкольных отделений школы №14.

«В больничных стенах детям особенно непросто. Наше участие поможет им почувствовать заботу, поддержку и подарит частичку домашнего тепла», — отметила Юлия Мамай.

Проект «Коробка храбрости» реализуется партией «Единая Россия» и направлен на поддержку детей в период лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.