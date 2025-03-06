Депутат Химок Юлия Мамай помогла решить 36 вопросов горожан в 2024 году

Депутат Юлия Мамай выступила с отчетом за 2024 год перед жителями Химок. Народная избранница рассказала, что провела 12 встреч с горожанами и помогла решить 36 вопросов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Отчеты перед жителями делают работу депутатского корпуса прозрачной и понятной для наших избирателей», — сказала Юлия Мамай.

Особое внимание депутат уделяет поддержке семей участников СВО, многодетных семей и старшего поколения. С начала специальной военной операции Юлия Мамай активно участвует в сборе гуманитарного груза для мирных жителей приграничных территорий и военнослужащих. За прошедший год она передала более 300 килограммов гуманитарных грузов.

Депутат также участвует в реализации масштабной патриотической программы, которая уже более полугода реализуется в Химках. В рамках этой работы народная избранница организовала и провела более 30 мероприятий для жителей города. Цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

«Обсуждаем, помогаем, консультируем. Чтобы взаимодействие было построено наиболее эффективно, привлекаем структурные подразделения администрации», — отметил депутат совета депутатов Артур Каримов.

На встрече Юлия Мамай обсудила с горожанами работу муниципального Совета и планы на следующий год. Помимо этого, жители выдвинули новые идеи по улучшению городской инфраструктуры, которые будут рассмотрены в Совете депутатов при формировании будущих проектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.