Депутат Госдумы Толмачев посетил с рабочей поездкой Звездный городок

Александр Толмачев наградил участников «Снежного десанта РСО» благодарственными письмами. Парламентарий выразил признательность участникам студенческих отрядов, которые помогали наводить порядок на территории ЗАТО, провели профориентационные лекции и спортивно-танцевальный флешмоб для учащихся школы имени летчика-космонавта Владимира Комарова.

А в самой школе депутат Госдумы пообщался с учениками и выступил с лекцией о жилищно-коммунальном хозяйстве в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который будет отмечаться 16 марта. Александр Толмачев напомнил ребятам о важности грамотного и бережного отношения к окружающему миру и общественному имуществу, а также о том, что Московская область с 1 января 2019 года перешла на систему раздельного сбора отходов. Подмосковье стало первым субъектом, который смог внедрить раздельный сбор мусора в каждом муниципалитете.

«У нас неравнодушная и активная молодежь: ребята стараются сделать свой вклад в то, чтобы наш округ, регион, вся страна стали лучше. Поблагодарил их, рассказал о проектах, где они смогут себя проявить, и пожелал успеха», — сказал Александр Толмачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.