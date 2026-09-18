Депутат Госдумы Сергей Колунов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове

«Все работают слаженно, без суеты, каждый четко знает свою задачу. Это внушает уверенность: даже если возникнут нештатные ситуации, здесь есть профессионалы, способные с ними справиться. Приятно наблюдать за такой работой», — поделился своим впечатлениями парламентарий.

Депутат подчеркнул, что наблюдение за выборами технически совершенствуется. Перед визитом в Центр общественного наблюдения он объехал несколько УИКов. Большинство из них традиционно расположены в школах, где установлены видеорегистраторы, к которым есть доступ.

«У них стало лучше разрешение камер, что очень заметно в ЦОНе, четкая детализация. Это важно как для текущего контроля, так и для оперативности в случае любых инцидентов. Еще один плюс — качественный звук: мы не только видим, но и слышим все происходящее. Если возникнет какая-то провокация, всегда можно быстро и объективно разобраться, кто прав», — добавил Колунов.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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