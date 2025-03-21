Депутат Госдумы рассказал, кому повысят пенсию до конца года

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, что пенсии военным пенсионерам в РФ увеличат в октябре на 4,5%, сообщает РИА Новости .

«… в октябре предусмотрено повышение денежного довольствия действующих военнослужащих на 4,5%», — отметил он.

Депутат добавил, что это приведет к очередному росту выплат пенсионерам, которые проходили службу в вооруженных силах и правоохранительных структурах.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Это повышение затронет около 4,2 миллиона граждан. Социальные пенсии выплачиваются тем, кто не имеет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. После индексации минимальная социальная пенсия составит 8 785 рублей.