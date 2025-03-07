Депутат Госдумы провела отчет перед жителями городского округа Королев

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по Контролю, член фракции «Единая Россия Алла Полякова отчитался о проделанной работе за 2024 год перед трудовыми коллективами городского округа Королев, передает пресс-служба партии.

В ходе отчета депутат проинформировала жителей об основных направлениях работы и законах, принятых Государственной Думой в 2024 году, а также рассказала о ходе выполнения наказов королевцев.

По словам депутата, наказы, которые легли в основу Народной программы при поддержке партии «Единая Россия» активно реализуются в Королеве.

«Исполнение наказов жителей – приоритет в работе фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Благоустройство, экономика, здравоохранение, ЖКХ, культура — существенные позитивные перемены есть в каждой сфере жизни Королёва. Каждый год проводятся работы по замене коммунальных сетей, ремонту котельных и водозаборных узлов, чтобы повысить качество услуг ЖКХ. По народной программе в 2025 году планируется завершить капремонт поликлиники №1, также в медучреждении обновят материально-техническую базу. В 2027 году в Королеве появится новая поликлиника на 1000 посещений в смену. В ней жители смогут получать основную медицинскую помощь. В планах благоустроить общественные пространства: сквер РКК «Энергия», территорию парка «Папанинская дача», Центральный городской парк и сквер имени Чмырёва», - рассказала депутат.

Алла Полякова также отметила, что, помимо контроля за реализацией Народной программы и государственных программ, депутаты Госдумы постоянно работают над совершенствованием федерального законодательства. Особый упор здесь делается на выработку решений по мерам поддержки различных категорий жителей.

Одной из важных тем работы депутатов Госдумы в 2024 году стала поддержка участников СВО и их семей. В этой работе участвуют не только волонтерские организации, но и предприниматели, неравнодушные жители.

«В Подмосковье «Единая Россия» продолжает сбор и отправку гуманитарной помощи, в том числе и на площадках общественных приемных партии проводятся мастер - классы, на которых идет изготовление окопных свечей, маскировочных сетей, оберегов, сухих душей и многое другое. Отрадно видеть, как жители, объединившись, помогают приблизить нашу Победу. Спасибо всем неравнодушным за их вклад в общее дело!» — отметила Алла Полякова.

Депутат также отметила, что с 1 января 2024 года в Российской Федерации вступили в силу новые преференции для волонтеров. В частности, пакет законов о дополнительных мерах государственной поддержки, включающий освобождение волонтеров от уплаты НДФЛ за гранты, компенсацию расходов на медицинские услуги. Кроме того, расширен круг участников добровольческой деятельности. К ним теперь отнесены профильные объединения, ассоциации, союзы и ресурсные центры.