Депутат Госдумы посетила с рабочим визитом НТЦ ЭЛИНС

Научно-технический центр ЭЛИНС был создан в 1993 году ученым Василием Тикменовым, достигшим к тому моменту многих вершин — он был лауреатом премии Ленинского комсомола (1980 г.) и лауреатом Государственной премии СССР (1988 г.).

За 32 года коллектив предприятия вырос более чем в 30 раз. На данный момент в компании работает около тысячи специалистов высочайшего класса. Треть из них — моложе 30 лет.

Сегодня предприятие выполняет заказы свыше 60 ведущих предприятий ОПК РФ, создает высокотехнологичную продукцию оборонного и гражданского назначения, оставаясь эталоном качества.

В качестве примера генеральный директор НТЦ ЭЛИНС Василий Тикменов продемонстрировал Екатерине Харченко возможности зенитного артиллерийского комплекса ЗУ-23А, который способен обнаружить и уничтожить воздушные, надводные и наземные угрозы даже малых размеров. В сравнении с аналогами, использующими меньший калибр, комплекс демонстрирует неоспоримое превосходство в эффективности поражений целей.

«В своей работе НТЦ ЭЛИНС придерживается принципа соблюдения полной автономности своего производства — все, что делает компания, как правило, она делает самостоятельно. Предприятие оснащено более 230 единицами оборудования мирового уровня, включая обрабатывающие центры с ЧПУ, лазерные установки, линии для сборки и контроля печатных плат, климатические камеры и вибрационные стенды», — рассказал Василий Тикменов.

Помимо оборонной продукции, применяемой на СВО, предприятие занимается импортозамещением и укреплением технологической независимости России, выпуская гражданские высокотехнологичные изделия: мощные СВЧ-генераторы для промышленного нагрева, твердотельные СВЧ-усилители для систем связи и радиочастотную медицинскую технику.

В ходе рабочей встречи генеральный директор Василий Тикменов отметил, что люди — главная ценность и сила компании. Именно поэтому предприятие делает все для того, чтобы сотрудники получали не только хорошую зарплату, но и должный уровень заботы.

«За последние пять лет программы стажировок НТЦ ЭЛИНС прошли свыше 350 студентов, из которых более 55 процентов были трудоустроены. Это молодые ребята с огромным творческим потенциалом и желанием работать, вкладывать силы в интересное и важное дело, но это желание нужно поощрять и развивать. Именно поэтому мы внедрили на производстве культуру непрерывного обучения, которая влияет и на производительность, и на удержание талантов», — рассказал Василий Тикменов.

Помимо этого, НТЦ ЭЛИНС уделяет большое внимание науке и новым разработкам. Предприятие выпускает свой научный журнал, который включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, для обмена опытом по созданию конкретных узлов, блоков, информационных систем и многого другого.

В ходе переговоров руководство НТЦ ЭЛИНС и Екатерина Харченко обсудили актуальные и перспективные пути расширения и модернизации производства, в том числе с помощью ИИ, а также договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере образовательной и научной деятельности. В частности, депутат рассказала о программах, которые объединяют вузы с предприятиями для совместного создания и внедрения на практике наукоемких технологий.

Депутат подчеркнула, что российская наука всегда и по праву занимала передовые позиции в мире, а сегодня, благодаря пристальному вниманию со стороны Президента и беспрецедентной поддержке, наука вышла в ранг ключевых национальных приоритетов.

«Позиция НТЦ ЭЛИНС — будущее за наукой — мне очень близка. Вся моя жизнь связана с наукой. Я прошла путь от ассистента кафедры до ректора университета. После была министром образования и науки Курской области, замгубернатора по внутренней политике, а сейчас — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию. На данном этапе моя работа направленна на синхронизацию фундаментальной науки, высшей школы и реальных предприятий, особенно оборонно-промышленного комплекса. Это очень важно для того, чтобы предприятия не просто выпускали продукцию, а создавали новые технологии, и чтобы мы вместе как можно скорее смогли достигнуть технологического прорыва и победы», — заключила Екатерина Харченко.