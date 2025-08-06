Депутат Госдумы посетил ступинский завод «Мустанг технологии кормления»

Депутат осмотрел завод, оценил автоматизированный процесс производства и пообщался с коллективом.

Александр Коган рассказал работникам о социально-экономическом развитии Московской области и городского округа Ступино. Участники встречи обсудили вопросы образования, здравоохранения и дорожно-транспортной сферы. Парламентарий также отметил, что в поликлиниках в поселках Малино и Михнево к ремонтным работам приступили новые подрядчики, которые хорошо зарекомендовали себя на других объектах в области.

«Мы посетили одно из передовых ступинских предприятий — завод „Мустанг технологии кормления“. Компания находится на рынке кормов более 30 лет. Предприятие состоит из двух заводов в городах Ступино и Гагарин, обеспечивая работой свыше 250 человек. Продукция фирмы используется на всей территории России и в странах СНГ. Мы ценим отечественных производителей. Приятно наблюдать за развитием российского производства. „Ступино Квадрат“ — действительно особая территория, здесь расположено множество передовиков, которые вносят весомый вклад в развитие экономики нашей страны», — сказал Александр Коган.

Ступинский завод начал работу в 2019 году. Предприятие полностью автоматизировано, обладает собственной аккредитованной лабораторией, железнодорожной линией, объемным складом на 2 тысячи тонн и выпускает около 200 тысяч тонн продукции в год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.