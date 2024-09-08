Депутат Госдумы посетил избирательный участок в школе № 11 имени Г. С. Титова в Щелкове

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев вместе с супругой участника СВО, руководителем Комитета семей воинов отечества Анной Андреевой проверил участки в школе № 11 на нарушения, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«С 6 по 8 сентября включительно жители Щелково могут прийти на избирательный участок или отдать свой голос через дистанционное электронное голосование за будущих депутатов Совета депутатов городского округа. Всего в нынешние выборы будет замещено 25 мандатов в местный Совет депутатов», — поделился парламентарий.

Депутат Госдумы проверил порядок соблюдения всех процедур, уделяя пристальное внимание обеспечению комфортных условий для голосования и отсутствия каких-либо условий, которые могут этому помешать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.