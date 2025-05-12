Депутат Госдумы Никита Чаплин провел прием граждан в Зарайске. К парламентарию обратились родители воспитанников дошкольного отделения № 1 лицея № 5 в Зарайске. На повестке оказался вопрос благоустройства прилегающей территории, сообщает пресс-служба депутата.

«Этот детский сад работает уже более 65 лет и, конечно, требует внимания и заботы. Благодарю родителей за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к жизни детского сада. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети играли и гуляли в комфортной и безопасной среде», — сказал Никита Чаплин.

Вопрос будет решен. Работы по благоустройству прилегающей территории запланированы на 2025 год и будут выполнены в летне-осенний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.