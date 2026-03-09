сегодня в 02:44

Депутат Госдумы напомнила о длинных выходных в мае и июне

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, что во втором квартале 2026 года россиян ждет сразу 3 сокращенные рабочие недели, сообщает ТАСС .

Длинные выходные ждут россиян в начале и в середине мая, а также в июне, отметила она.

«Все предшествующие рабочие дни будут сокращены на один час…» — добавила депутат.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.