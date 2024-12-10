Депутат Госдумы Лантратова предложила ввести прокатные удостоверения для игр

На сделанные за границей компьютерные игры, которые продают в РФ, нужно выдавать прокатные удостоверения так же, как фильмам. Благодаря этому получится следить за их содержанием, заявила первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова во время пленарного заседания, сообщает РБК .

Контент в играх оказывает сильное влияние на детей. Лантратова считает его «оружием».

В пример она привела игру Active Shooter. В центре сюжета там стрельба в школе. Пользователь может выбрать, кем он будет — убийцей или членом штурмового отряда полиции. По мнению Лантратовой, для игроков показанный в игре сценарий «становится нормой в жизни».

Депутат Госдумы добавила, что Запад использует игры для ведения информационной войны против России. С помощью них пользователям внедряют ненависть к РФ, прививают симпатию к ЛГБТ*-идеологии, романтизируют насилие.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не будет блокировать игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ведомство пойдет на такой шаг только если появится соответствующее решение суда.

* ЛГБТ — экстремистское и запрещенное в России общественное движение.