Депутат Госдумы Лантратова предложила ввести прокатные удостоверения для игр
На сделанные за границей компьютерные игры, которые продают в РФ, нужно выдавать прокатные удостоверения так же, как фильмам. Благодаря этому получится следить за их содержанием, заявила первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова во время пленарного заседания, сообщает РБК.
Контент в играх оказывает сильное влияние на детей. Лантратова считает его «оружием».
В пример она привела игру Active Shooter. В центре сюжета там стрельба в школе. Пользователь может выбрать, кем он будет — убийцей или членом штурмового отряда полиции. По мнению Лантратовой, для игроков показанный в игре сценарий «становится нормой в жизни».
Депутат Госдумы добавила, что Запад использует игры для ведения информационной войны против России. С помощью них пользователям внедряют ненависть к РФ, прививают симпатию к ЛГБТ*-идеологии, романтизируют насилие.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не будет блокировать игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ведомство пойдет на такой шаг только если появится соответствующее решение суда.
* ЛГБТ — экстремистское и запрещенное в России общественное движение.