Депутат Госдумы Кравченко вместе с семьей проголосовал на выборах в Химках

Депутат Госдумы Денис Кравченко вместе с семьей проголосовал на избирательном участке в Аэрокосмическом лицее Химок. Голосование завершится 20 сентября в 20:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко проголосовал на выборах в Химках. Вместе с родителями, супругой и дочерьми он посетил избирательный участок в Аэрокосмическом лицее. Старшая дочь депутата впервые приняла участие в голосовании.

Кравченко является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике.

«Для нашей семьи поход на выборы — это уже добрая традиция, которую мы бережно храним из поколения в поколение. Сегодня я голосую с особым чувством ответственности, ведь это вопрос будущего всей России на ближайшие пять лет. Но еще важнее для меня то, что очень много молодежи на участках — показывая им пример сегодня, мы закладываем фундамент их гражданской позиции завтра. Именно так формируется настоящая преемственность поколений», — сказал депутат Госдумы Денис Кравченко.

Избирательные участки продолжат работу до 20 сентября 20:00. Адрес участка и номер участковой избирательной комиссии доступны на портале «Госуслуги» в личном кабинете, в разделе «Полезные сервисы» — «Выборы», а также на сайте ЦИК РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.