Депутат Госдумы Колунов посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе

Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов совместно с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым и исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО Московской области Натальей Нестеровой посетили с рабочим визитом Центр специальной подготовки «Витязь». В рамках экскурсии гости ознакомились с материально-технической базой, узнали о программах подготовки и методах обучения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Такого комплексного подхода я не видел еще нигде. Во-первых, процесс оформления документов: ты приехал и в течение дня тебе помогли и все оформили. Это очень важно для ребят. Также отмечу саму подготовку, условия проживания. Все это очень важно для морального состояния. Наверное, это лучший комплексный центр подготовки в нашей стране», — рассказал Сергей Колунов.

В центре проходит отбор граждан на военную службу по контракту. Также на базе центра будущие бойцы проходят теоретическую и практическую подготовку.

«Это потрясающий центр, где в одном месте защитники могут получить и знания, и навыки, чтобы выполнить служебный долг. После прохождения обучения человек подготовлен морально и физически», — поделилась Наталья Нестерова.

На базе центра добровольцы могут пройти медицинскую комиссию, получить юридическую помощь, открыть банковский счет и узнать всю информацию о мерах соцподдержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии: 8(498)732-80-47 и 8(919)446-64-02 (WhatsApp, Telegram) или по номерам: 8(905)775-40-30, 8(905)775-40-90, а также на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.