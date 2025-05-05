Депутат Госдумы Александр Толмачев провел прием отделении партии в Реутове

С 5 по 7 мая в Московской области общественные приемные партии «Единая Россия» проводят тематическую неделю по вопросам старшего поколения В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с гражданами встретился депутат Госдумы Александр Толмачев. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

В ходе приема к депутату обратился военный пенсионер, подписавший контракт с Минобороны. Он рассказал, что старший сын пошел по стопам отца и также стал военнослужащим, еще один — мечтает о поступлении в военное училище. Мужчина обратился к депутату с юридическими вопросами.

Парламентарий внимательно выслушал заявителя. Совместно с представителями Адвокатской Палаты Московской области выработали рекомендации по дальнейшим действиям.

«Люди приходят со своими трудностями, проблемами, и часто от того, как ситуация разрешится, зависят судьбы не только заявителя, но и его семьи. Подключаем все ресурсы, чтобы помочь человеку и не оставить его один на один с бедой, помочь решить вопросы, с которыми самому не справиться», — сказал Толмачев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.