Депутат Чаплин рассказал, как защитить дачу от воров

По его словам, полностью исключить попытки взлома невозможно, однако можно сделать дом непривлекательным для злоумышленников. Главная задача — показать, что проникновение связано с риском и сложностями.

Депутат рекомендовал начать с базовых мер: установить прочные двери и надежные замки. При этом важны и визуальные сигналы — даже муляж камеры может сыграть роль психологического барьера.

«Сама по себе камера, даже муляж, работает как психологический фактор. Человек, который идет на преступление, оценивает риски», — отметил Чаплин.

Он добавил, что табличка «Ведется видеонаблюдение» усиливает эффект. По его словам, известны случаи, когда воры обходили участки стороной из-за предупреждений об охране, даже если на самом деле ее не было.

Чаплин подчеркнул, что современные системы безопасности стали доступнее. Камеры с датчиками движения и уведомлениями на телефон может установить большинство владельцев.

Дополнительной мерой он назвал прожекторы с датчиками движения. Внезапный яркий свет, по его словам, часто заставляет злоумышленников отказаться от намерений.

