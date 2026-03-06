Депутат Чаплин рассказал, как защитить дачу от воров
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перечислил меры, которые помогают снизить риск краж на дачах, сообщает RT.
По его словам, полностью исключить попытки взлома невозможно, однако можно сделать дом непривлекательным для злоумышленников. Главная задача — показать, что проникновение связано с риском и сложностями.
Депутат рекомендовал начать с базовых мер: установить прочные двери и надежные замки. При этом важны и визуальные сигналы — даже муляж камеры может сыграть роль психологического барьера.
«Сама по себе камера, даже муляж, работает как психологический фактор. Человек, который идет на преступление, оценивает риски», — отметил Чаплин.
Он добавил, что табличка «Ведется видеонаблюдение» усиливает эффект. По его словам, известны случаи, когда воры обходили участки стороной из-за предупреждений об охране, даже если на самом деле ее не было.
Чаплин подчеркнул, что современные системы безопасности стали доступнее. Камеры с датчиками движения и уведомлениями на телефон может установить большинство владельцев.
Дополнительной мерой он назвал прожекторы с датчиками движения. Внезапный яркий свет, по его словам, часто заставляет злоумышленников отказаться от намерений.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.