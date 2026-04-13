Депутат Бреднев раскритиковал ввоз «ядовитого озера» в Кузбасс

Депутат Осинников Сергей Бреднев выступил против перевозки токсичных отходов из Бурятии в Новокузнецк. Проект уже получил одобрение ученых и Росприроднадзора, сообщает Сiбдепо .

Речь идет о так называемом «ядовитом озере», вода в котором загрязнена фенолом и каменноугольной смолой. По данным депутата, отходы планируют доставить на одно из предприятий Новокузнецка для утилизации.

«Что значит проект получил одобрение ученых и Росприроднадзора? Для чего везти эту химозу в Кузбасс? Это так теперь выглядит диверсификация экономики Кузбасса?» — возмутился депутат.

По словам Бреднева, попытки ликвидировать токсичный водоем в Бурятии предпринимались годами, однако их останавливали из-за рисков для людей и природы. Теперь, как утверждает депутат, решение найдено за счет вывоза отходов в Кузбасс.

Перевозку планируют провести зимой. Озеро собираются заморозить, разрезать на пласты и отправить на переработку в Новокузнецк.

