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Депутат Барсуков провел заседание комитета по самоуправлению в Серебряных Прудах

Накануне председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков провел выездное расширенное заседание комитета по местному самоуправлению на тему: «О развитии института местного самоуправления в Московской области» в городском округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В заседании приняли участие глава Серебряных Прудов Олег Павлихин, председатель совета депутатов округа Серебряные Пруды Виктор Растегаев, заместитель округа Луховицы Анна Шигина, а также депутаты совета депутатов округа Серебряные Пруды, представители совета депутатов и администраций городских округов Московской области: Зарайска, Каширы, Коломны и Серпухова.

В ходе заседания обсудили вопросы развития местного самоуправления и роли депутатского корпуса в городском округе Серебряные Пруды, коснулись истории и новых тенденций в развитии местного самоуправления, обменялись опытом взаимодействия органов местного самоуправления со старостами сельских населенных пунктов на примере городского округа Мытищи.

Исполняющий обязанности председателя совета муниципальных образований Московской области Сергей Мужальских доложил о развитии местного самоуправления на территории Московской области за 2023 год.

В завершении мероприятия Владимир Барсуков наградил почетными грамотами комитета по местному самоуправлению Мособлдумы сотрудников администрации округа Серебряные Пруды, депутатов совета депутатов округа Серебряные Пруды и сельских старост за вклад в развитие местного самоуправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.