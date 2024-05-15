Депутат Барсуков провел заседание комитета по местному самоуправлению Мособлдумы

В среду председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков провел расширенное заседание комитета по местному самоуправлению Мособлдумы, сообщает пресс-служба парламента.

В заседании приняли участие представители избирательной комиссии МО, министерства территориальной политики МО, управления Минюста РФ по МО, совета муниципальных образований МО.

На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: проект закона Московской области № 1452па «О внесении изменений в Закон Московской области «О муниципальных выборах в Московской области». Данный законопроект будет вынесен Комитетом по местному самоуправлению на заседание Мособлдумы.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в некоторые законы Московской области об организации местного самоуправления на территориях муниципальных образований Московской области» был разработан комитетом по местному самоуправлению.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области» также разработан Комитетом по местному самоуправлению. Будет рекомендован образец нагрудного знака старосты сельского населенного пункта в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.