Депутат Баранов: Конституция помогает России и обществу развиваться

Конституция нашей страны — это основной закон государства, помогающий развиваться России и обществу, заявил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Александр Баранов.

Он напомнил, что Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Она стала основой правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры общества и народа.

«Изменения, одобренные в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, также стали выражением воли миллионов граждан. Внесенные поправки связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, затронуты вопросы социального характера. Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям», — сказал Баранов.

Он добавил, что в Подмосковье есть традиция вручать школьникам в этот день их первые паспорта.

12 декабря в России отмечается День Конституции. Этот документ имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории страны. Любые законы и правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции.

