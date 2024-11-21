Денис Буцаев предложил усилить постоянное наблюдение за процессом передачи данных телеметрии о весах отходов

На заседании в Координационном центре правительства России Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, предложил усилить постоянное наблюдение за процессом передачи данных телеметрии о весах отходов на объектах обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в ППК РЭО. На данный момент, лишь 165 из 1325 объектов (такие как полигоны, сортировочные и утилизирующие предприятия) передают подобные сведения, что составляет только 10%. Остальные предприятия либо вовсе не предоставляют эти данные, фактически не взвешивая отходы при приеме, либо делают это раз в месяц, что может привести к искажению информации.

«По законодательству предприятия обязаны автоматически перенаправлять данные о весовом контроле в государственную систему учета отходов (ФГИС УТКО). Каждая мусоровозная машина должна в обязательном порядке становиться на весы перед въездом на предприятие. Этот процесс необходим для фиксирования объема образуемых в стране отходов. Однако на практике ситуация обстоит иначе. Это важнейший аспект технологии обращения с отходами. По состоянию на 12 ноября информация в системе показывает 1325 действующих объектов ТКО, и только 165 из них используют автоматическую передачу данных из пунктов весового контроля. В итоге, на федеральном и региональном уровне у нас нет надежного источника данных о ежедневном, недельном и месячном объемах отходов, поступающих на полигоны, что повышает риск ошибочной интерпретации финансовых расходов в тарифах. Мы полагаемся на данные, предоставляемые регоператорами без подтверждающих инструментальных данных. Предлагаю включить этот показатель в перечень обязательных для постоянного контроля в штабе», — отметил Денис Буцаев.

Лидерами по передаче данных о весовом контроле стали Смоленская, Самарская и Кировская области, где информацию предоставляют около 70% предприятий. В 43 регионах данные не предоставляются ни одним объектом инфраструктуры в автоматическом режиме. Многие области начинают подключение передачи данных с мелких объектов, оставляя крупные отключенными.

В ходе заседания Денис Буцаев также заявил, что РЭО разослал региональным операторам установочные файлы мобильного приложения «Водитель ТКО», которое помогает контролировать процесс сбора и вывоза отходов через фотографии контейнерных площадок до и после их очистки. Приложение связано с Федеральной государственной информационной системой учета ТКО (ФГИС УТКО).

Межведомственная рабочая группа по вопросам обращения с отходами производства и потребления организована в августе 2024 года министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. Включает представителей РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы и контролирующих органов, а также уполномоченных служащих из каждого региона. Начиная с 14 ноября, еженедельные заседания штаба проходят на площадке Координационного центра правительства РФ.