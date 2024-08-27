День знаний отпразднуют более чем в 70 парках Подмосковья 1–2 сентября

Более чем в 70 парках Подмосковья 1 и 2 сентября состоится общеобластное мероприятие «Парк знаний». Событие приурочено к празднованию Дня знаний, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Центральном парке культуры и отдыха округа Пушкинский 1 сентября пройдут спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька» в рамках Пушкинского театрального фестиваля.

2 сентября в Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, а также мини-квестах и химическом шоу.

В парке «Елочки» округа Домодедово 1 сентября будет организована игровая программа с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Также в рамках праздника состоится праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.

В сквере им. В. А. Зайцева в Коломне пройдут торжественная линейка и концертная программа. Помимо этого, для посетителей организуют интерактивное шоу «Дорога знаний», дискотеку, тематическую зону «Компьютерный класс» и гастромаркет «Школьный буфет».

В Раменском городском парке 1 сентября состоится обзорная историческая экскурсия по парку, детская анимация и викторина на знание школьной программы. 2 сентября все желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования и принять в них участие. Завершится праздник анимационной программой.

В парке «Сестрорецкий» округа Клин 2 сентября пройдет презентация работы кружков секций и внеурочной деятельности. Также посетители смогут принять участие в мастер-классах по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, а также созданию народных игрушек.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.