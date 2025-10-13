День отца отметят в парке «200 лет Егорьевску»

Команда парка «200 лет Егорьевску» приглашает жителей на мероприятия в рамках программы выходного дня. В воскресенье, 19 октября, здесь отметят День отца, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 11:00 гостей ждут мастер-классы «Отцы и дети», на которых можно будет создать памятный подарок к празднику, а в 11:20 стартует анимационная программа с играми и конкурсами, на которую приглашают не только детей, но и их пап.

В преддверии праздника, 18 октября, в парке также ждут гостей. В 11:00 в домиках Деревни Простоквашино всей семьей можно будет поиграть в настольные игры или принять участие в интерактивной программе «Осенние истории» с мастер-классами и творческими заданиями от сказочных героев. А во второй половине дня, в 15:00 на сцене «Корзина» для самых активных организуют эстафету «Веселые старты» и игровые соревнования «Молодецкие забавы"

В связи с погодными условиями — расписание мероприятий в парке может меняться!

На все мероприятия парка вход свободный

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.