День открытых дверей прошел в центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе

В рамках мероприятия инструкторы центра подробно рассказали о процессе и методах подготовки бойцов, действиях при опасных ситуациях и дали ответы на вопросы. Центр специальной военной подготовки в Балашихе посетили жители Москвы и Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«На сегодняшний день в России больше нет таких центров. Здесь люди имеют возможность полностью пройти все процедуры, связанные с документами, получить базовые навыки для военной службы, которые позволяют выполнить задачи и победить», — поделился начальник учебно-тренировочного комплекса Центра специальной подготовки «Витязь» Николай Ряжских.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года. Он стал пилотным проектом, который позволяет пройти все этапы оформления контракта с Министерством обороны в одном месте.

В настоящее время пункт отбора на Восточном шоссе является полноценным подготовительным центром, где граждане могут получить квалифицированную помощь и пройти необходимые этапы для поступления на военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Центр располагает всеми необходимыми условиями для быстрого оформления документации: прохождение медицинской комиссии, получение юридической помощи, открытие банковского счета и информирование о мерах социальной поддержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.

Центр специальной подготовки находится по адресу: городской округ Балашиха, Восточное шоссе, 2. Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47 и +7 919 446 6402 (WhatsApp, Telegram) или по номерам +7 905 775-40-30, +7 905 775-40-90, а также на сайте контрактмо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.