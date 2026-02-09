День открытых дверей прошел в Наро-Фоминском техникуме Подмосковья 6 февраля

День открытых дверей состоялся 6 февраля в Наро-Фоминском техникуме Подмосковья, мероприятие посетили более 360 девятиклассников, их родители и педагоги, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Наро-Фоминском техникуме 6 февраля прошел день открытых дверей. На мероприятие пришли свыше 360 выпускников 9-х классов школ Наро-Фоминского городского округа, их родители и педагоги.

В рамках программы были организованы мастер-классы по основным направлениям подготовки. Помощники машиниста показали осмотр колесной пары и автосцепки. Операторы-наладчики металлообрабатывающих станков провели занятия по программированию и вытачиванию деталей на станках с числовым программным управлением. Сварщики продемонстрировали выполнение сварочных швов, а электромонтеры рассказали о диагностике двигателя и ремонте автомобильных систем. Поварская команда организовала профессиональные пробы по приготовлению блинов, слесари показали процесс гибки металла.

Для родителей были проведены консультации по вопросам обучения и трудоустройства выпускников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.