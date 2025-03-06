День открытых дверей прошел в ГУ ФССП РФ по Подмосковью для студентов

В ГУ ФССП России по Московской области состоялся день открытых дверей для студентов Красногорского филиала РАНХиГС. Студентам рассказали об истории становления службы и основных направлениях деятельности Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальники профильных отделов познакомили будущих юристов и управленцев с особенностями исполнительного производства и розыска должников и их имущества, работы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и государственной гражданской службы.

Так, в специализированном межрайонном отделении по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ребятам рассказали об исполнительных производствах, которые относятся к первой очередности. Сотрудники отделения объяснили, как совершаются исполнительные действия, и вспомнили интересные истории о завершенных исполнительных производствах.

В отделе организации исполнительного розыска студентам показали, как система «Безопасный регион» помогает в поиске должников и их автотранспорта. Силовой блок службы представили бойцы отделения специального назначения. Они предоставили ребятам возможность примерить их экипировку и проверить уровень физической подготовки.

В заключительной части дня открытых дверей с будущими юристами и управленцами пообщался руководитель ГУ ФССП России по Московской области Андрей Тагаев. После всего увиденного и услышанного ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы. А для получения достоверной и своевременной информации о деятельности Главного управления молодым людям порекомендовали подписаться на Telegram-канал и официальные аккаунты регионального ведомства в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассники.

В конце встречи главный судебный пристав региона пригласил будущих юристов на службу в органы принудительного исполнения. Андрей Тагаев отметил, что в Главном управлении всегда рады молодым и амбициозным сотрудникам.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.