День народного единства торжественно отметили в Ленинском округе

Четвертого ноября во Дворце культуры «Видное» подмосковного Ленинского городского округа состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Мероприятие собрало более двухсот жителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня мы отмечаем праздник, который стал одним из символов обновленной России. Это праздник сплоченности и согласия, гражданственности и патриотизма, традиций и современности! Преданность Родине, чувство личной ответственности за ее судьбу объединяют нас и сегодня. Только вместе мы сможем ответить на любые вызовы, решить самые сложные и масштабные задачи, сделать нашу страну сильной и процветающей», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Творческие коллективы округа представили яркую программу, которая стала настоящим путешествием по культурной карте России и стран ближнего зарубежья. Зрители увидели зажигательные русские народные танцы, изящные армянские и кавказские хореографические номера, а также темпераментные таджикские композиции. Особую атмосферу создали мелодии в исполнении народных инструментов. Параллельно с концертом работала интерактивная выставка достижений диаспор округа. Жители смогли познакомиться с уникальными экспозициями, представляющими культуру и традиции терских казаков, коренных народов Севера, Армении, Таджикистана и Азербайджана. Гости праздника могли примерить элементы национальных костюмов, попробовать себя в игре на народных инструментах и сделать памятные фотографии.

В День народного единства из Ленинского округа отправили два грузовика гуманитарной помощи для военнослужащих мотострелкового полка в Донецкой Народной Республике. Трехдневная акция по сбору помощи объединила жителей, национальные диаспоры, казачье общество, депутатов и волонтеров. Груз включал генераторы, инструменты, медикаменты, теплые вещи и продукты — все необходимое для поддержки бойцов в зоне СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.