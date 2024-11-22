День бухгалтера отметили в Павловском Посаде

В Детской музыкальной школе им. Е. П. Дербенко состоялось торжественное награждение коллектива Централизованной бухгалтерии администрации Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«От имени главы нашего округа Дениса Семенова поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем бухгалтера. Ваш труд сложен и ответственен, и несомненно, очень ценен. Желаю вам точных расчетов, здоровья и душевной гармонии. Пусть ваши знания и опыт помогают вам достигать новых высот в профессии, и приносят успехи!» — сказал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

Централизованная бухгалтерия администрации обслуживает 48 муниципальных учреждений в том числе: 15 образовательных комплексов, 16 учреждений культуры, спорта, дополнительного образования и работе с молодежью, 17 учреждений несоциальной сферы. День бухгалтера отмечается в России ежегодно 21 ноября. И несмотря на то, что праздник пока не закреплен на официальном уровне, представителей данной профессии чествуют в каждом городе нашей страны.

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