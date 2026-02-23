Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

В День защитника Отечества делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым приняла участие в церемонии возложения венка к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду. В церемонии также приняли участие участники специальной военной операции и кадеты школы имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«Здесь физически ощущается преемственность поколений. Бойцы, которые прямо сейчас отстаивают суверенитет государства на передовой, и ребята, которым предстоит беречь Россию в будущем, отдают дань уважения героям Великой Отечественной войны. У Вечного огня, под звуки Государственного гимна и чеканный шаг роты Почетного караула, мы склоняем головы перед теми, кто пожертвовал собой ради Родины», — сказал Игорь Брынцалов.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания. В завершении состоялся торжественный марш роты Почетного караула и военного оркестра.

