Делегация «Мособлэнерго» поучаствовала в деловой программе Российской энергонедели

Делегация «Мособлэнерго» во главе с заместителем генерального директора по корпоративной политике и правовому обеспечению Ириной Нефедовой приняла участие в мероприятиях деловой программы форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), открывшегося сегодня в ЦВЗ «Манеж» и Гостином дворе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Представители «Мособлэнерго» посетили тематические сессии по актуальным вопросам развития электросетевого комплекса нашей страны, среди которых «Искусственный интеллект — новый энергопотребитель или энергоэффективный менеджер», «Интеллектуальная распределенная энергосистема — следующий шаг к цифровой трансформации электроэнергетики» и «Таланты и лидеры: как подготовить кадры для энергетики будущего».

РЭН — крупнейшая международная площадка, дискуссии которой посвящены топливно-энергетическому комплексу, энергоэффективности и международному сотрудничеству в сфере энергетики. В «Восьмом международном форуме „Российская энергетическая неделя“ приняли участие более пяти тысяч представителей из 85 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.