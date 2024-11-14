Делегация из Серпухова приняла участие в экологической конференции
Фото - © Комитет по образованию администрации Городского округа Серпухов
В Красногорске состоялась Первая региональная конференция, посвященная Дню вторичной переработки, в которой приняла участие делегация из Серпухова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие собрало экспертов, представителей бизнеса, общественных организаций. Городской округ Серпухов также неравнодушен к проблеме экологии. Конференцию посетила группа школьников активно интересующаяся проблемами экологии, сотрудники Комитета по образованию администрации городского округа Серпухов и управления молодежной политики, физической культуры и спорта.
Юные экоактивисты были отмечены благодарственными пимами от министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Конференция стала площадкой для обмена опытом, обсуждения новых технологий и перспектив развития вторичной переработки в Московской области.
Первая региональная конференция, посвященная Дню вторичной переработки, стала важным шагом в направлении развития экологически ответственного подхода к обращению с отходами в Московской области. Организаторы уверены, что это мероприятие станет традиционным и будет способствовать реализации целей по устойчивому развитию региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.