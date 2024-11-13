Делегация из Беларуси высоко оценила форум «Мы – Россия»

Сотрудник министерства образования Республики Беларусь Сергей Милевский высоко оценил организацию Межрегионального форума «Мы — Россия», который проходил в Сергиевом Посаде в Подмосковье, и добавил, что этот опыт найдет применение в его стране, передает корреспондент РИАМО.

«В первую очередь, хочу отметить город с интересным и мощным названием – Электросталь. Еще пообщались с очень душевными ребятами из Коломны, я сам там бывал. Там много храмов и люди там душевные. В разных регионах живут разные люди, с разным характером, я даже говор разный услышал, замечу, всех их объединяет человечность и душевность. Они относятся к жизни со стоицизмом и юмором», — рассказал Милевский.

Милевский также отметил, что не один раз бывал в Подмосковье, а на форуме много общался с участниками из столичного региона.

По его словам, Московская область очень интересная, и он хотел бы почаще сюда приезжать.

Также политик высоко оценил организацию форума и отметил, что на этой площадке участники мероприятия смогли обменяться ценным опытом.

Ранее руководитель министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе передала участникам форума «Мы — Россия» привет от губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Передаю вам теплый привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье», — подчеркнула Швелидзе.