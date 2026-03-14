Дефицит гортензий грозит россиянам из-за наводнения в Колумбии
Дефицит гортензий грозит россиянам из-за мощного февральского наводнения в Колумбии, из-за которого пострадали огромные плантации, сообщает SHOT.
Российские флористы утверждают, что в ближайшее время недорогие букеты с гортензиями могут исчезнуть из цветочных магазинов.
Игроки цветочного рынка предупреждают, что быстрое восстановление хозяйств невозможно: гортензиям требуется время для роста, а поврежденные участки придется заново засаживать. В условиях возможного дефицита флористы прогнозируют рост стоимости поставок из Эквадора и Кении, которые могут попытаться компенсировать недостающие объемы.
Колумбия считается одним из ключевых мировых поставщиков гортензий. Под их выращивание в стране занято примерно 1,3–1,4 тыс. га плантаций. Именно колумбийские гортензии ценятся на рынке за крупные соцветия и относительно доступную цену, поэтому они широко используются в коммерческой флористике.
