Дефицит гортензий грозит россиянам из-за наводнения в Колумбии

Российские флористы утверждают, что в ближайшее время недорогие букеты с гортензиями могут исчезнуть из цветочных магазинов.

Игроки цветочного рынка предупреждают, что быстрое восстановление хозяйств невозможно: гортензиям требуется время для роста, а поврежденные участки придется заново засаживать. В условиях возможного дефицита флористы прогнозируют рост стоимости поставок из Эквадора и Кении, которые могут попытаться компенсировать недостающие объемы.

Колумбия считается одним из ключевых мировых поставщиков гортензий. Под их выращивание в стране занято примерно 1,3–1,4 тыс. га плантаций. Именно колумбийские гортензии ценятся на рынке за крупные соцветия и относительно доступную цену, поэтому они широко используются в коммерческой флористике.

