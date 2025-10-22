Дедушка из Егорьевска нарисовал и раздал более 350 тысяч котов для настроения

Леонид Калараш из Егорьевска, которому 85 лет, играл военных и героев в кино, включая маршала Георгия Жукова. Однако настоящую свою роль — «русского дедушки», дарящего радость, — он открыл для себя уже в преклонном возрасте. Вместе со своей женой они создали и раздали более 350 тысяч рисунков котов, которые приносили улыбки незнакомцам.

Леонид и Екатерина называют свою мастерскую «Кот и Кет». Идея родилась из желания совершать добрые дела и «искупать грехи», принося радость людям. Супруги рисуют кошек в наивном стиле, намеренно делая их простыми, чтобы каждый мог повторить.

Он пояснил, что они с женой решили делать добро, но раздавать деньги — не вариант. Тогда они начали рисовать котов и раздавать их людям просто для настроения.

Акция быстро стала популярной. Он отметил, что за 20 минут несколько сотен рисунков могут разойтись, а люди сами начинают подходить и просить «кошечку». Со временем, как рассказал Калараш, у ритуала появились новые правила: получатели стали загадывать на котов желания, общаться с ними и давать им имена.

Леонид поделился, что люди часто спрашивают, можно ли на кошек загадывать желания. На что он отвечает утвердительно и даже советует для этого сказать «мяу».

За плечами у Леонида Калараша — насыщенная биография, больше похожая на сценарий приключенческого фильма. Прежде чем стать «русским дедушкой» в расписной косоворотке, он успел побывать рабочим на пельменной фабрике в США, таксистом в Нью-Йорке и, конечно, актером, сыгравшим десятки ролей. А два года назад они переехали в Егорьевск, город, в который они влюбились с первого взгляда.

Леонид поделился, нашел свое главное призвание. Он сказал, что для него огромное удовольствие — раздавать котов и видеть радость людей, и что они с женой будут делать это всю жизнь, сколько хватит сил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.