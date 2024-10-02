Daily Star: 25-летняя британская модель за 7 дней переспала с 137 мужчинами

Девушка позиционирует себя как модель и секс-блогера. Она путешествует по миру и в разных странах занимается с любовью с мужчинами, делая при этом пикантный контент. По ее словам, «нет отбоя» от желающих провести с ней время.

В рамках недельного секс-марафона в Великобритании у девушки было 37 партнеров за один день, в том числе 23 из них — за один сеанс. В другой день модель смогла «осилить» секс-утехи с 24 мужчинами. Девушка похвасталась, что у нее были «одновременно и сыновья, и отцы».

Все происходящее модель снимает на камеру и публикует в своем аккаунте на платформе OnlyFans, собирая десятки миллионов просмотров и зарабатывая до 250 тыс. долларов в месяц.

Ранее Бонни во время поездки в Мексику переспала со 122 студентами за 3 недели. Таким образом, в Британии модель установила новый рекорд. Девушка является уроженкой Великобритании, но сейчас постоянно проживает в Австралии.