Дачникам назвали способ защиты участка от листвы, опадающей с деревьев соседа
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Глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что люди обязаны соблюдать правила при высадке деревьев на своем дачном участке, особенно это касается высоких деревьев. Об этом сообщает News.ru.
Он рассказал, что высокие деревья дачники не должны сажать ближе 4 м от границы соседнего участка.
«Листопад — естественный процесс для деревьев в средней полосе России, и сосед не в силах его контролировать. Требовать удаления дерева можно только через суд», — добавил парламентарий.
Он пояснил, что в суд можно подавать заявление не из-за листопада, а по причине аварийного состояния дерева или чрезмерного затенения участка.
Ранее Чаплин сообщил, что на дачном участке можно организовать пасеку. Но при этом ульи должны находиться минимум в 3 м от соседнего участка.