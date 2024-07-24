Россиянам назвали условия для создания пасеки на даче
Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что организовать пасеку разрешено всем владельцам частных территорий. Несмотря на это, ульи должны быть расположены минимум в трех метрах от соседнего участка, сообщает NEWS.ru.
По словам парламентария, перед началом работы с пчелами нужно подготовить необходимые документы. Среди них — ветеринарно-санитарный паспорт.
Чаплин предупредил, что при размещении ульев расстояние до общественных учреждений и дорог должно составлять минимум 100 метров.
«Согласно санитарным нормам, разрешается размещение не более двух ульев на каждые 100 квадратных метров земли», — предупредил законодатель.
Парламентарий добавил, что дачники могут разводить лишь миролюбивые породы пчел и только для личных нужд.