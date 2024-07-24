Россиянам назвали условия для создания пасеки на даче

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Депутат Чаплин: оборудовать пасеку нужно минимум в 3 метрах от соседней дачи

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что организовать пасеку разрешено всем владельцам частных территорий. Несмотря на это, ульи должны быть расположены минимум в трех метрах от соседнего участка, сообщает NEWS.ru .

По словам парламентария, перед началом работы с пчелами нужно подготовить необходимые документы. Среди них — ветеринарно-санитарный паспорт.

Чаплин предупредил, что при размещении ульев расстояние до общественных учреждений и дорог должно составлять минимум 100 метров.

«Согласно санитарным нормам, разрешается размещение не более двух ульев на каждые 100 квадратных метров земли», — предупредил законодатель.

Парламентарий добавил, что дачники могут разводить лишь миролюбивые породы пчел и только для личных нужд.