Американские ЧВК при участии местных властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей. Их планируют отправить в ряды ВСУ, сообщает ТАСС .

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ отметили, что США прибегают к отчаянным методам, пытаясь переломить ситуацию в украинском конфликте. Для пополнения рядом ВСУ Штаты начали вербовать сидящих в американских тюрьмах наркодилеров.

При этом власти страны обещают согласившимся поехать на Украину полную амнистию, рассчитывая на то, что они никогда не вернутся. Первую партию таких бойцов планируется отправить предстоящим летом. При этом тяжело идут переговоры с наркобаронами, без их одобрения один бандит не будет сотрудничать с властями США, опасаясь за свою жизнь и близких.

В СВР считают, что в случае удачи с пилотным проектом пополнения украинской армии латиноамериканскими уголовниками, программу такого набора продолжат и расширят.